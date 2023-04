Published: 27 Apr 2023 7 AM Updated: 27 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

DMK: பி.டி.ஆர் ஆடியோ லீக்ஸ்... மௌனம் கலைக்குமா திமுக தலைமை?!

தி.மு.க அரசுக்கும் முதல்வரின் குடும்பத்துக்கும் களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் வெளியாகியிருக்கும் பி.டி.ஆர் ஆடியோ குறித்து, தி.மு.க தலைமையிடமிருந்து எவ்வித எதிர்வினையும் வராதது விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகியிருக்கிறது.

Share