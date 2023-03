Published: 01 Mar 2023 6 AM Updated: 01 Mar 2023 6 AM

``காரல் மார்க்ஸை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அவதூறு செய்வது ஏன்?” - எம்.பி ரவிக்குமார் சொல்லும் விளக்கம்

``இங்கே ஆர்.என்.ரவி உயர்த்திப் பிடிக்கிற சனாதனக் கோட்பாட்டின் காரணமாக, வர்ணாசிரம கோட்பாட்டின் காரணமாக சாதிகளாகப் பிளவுபடுத்தப்பட்டுக் கிடந்த மக்களை உழைக்கும் வர்க்கமாக ஒன்றிணைத்தது மார்கசின் தத்துவம்” - எம்.பி ரவிக்குமார்