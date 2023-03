Published: 22 Mar 2023 9 AM Updated: 22 Mar 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

``டெல்லி காவல்துறையைப் பார்த்து ராகுல் காந்தி பயந்து ஓடுவது ஏன்?" - அனுராக் தாகூர் கேள்வி

"இந்திய ஜனநாயகத்திலிருந்து காங்கிரஸ்தான் துடைத்து எறியப்பட்டுவிட்டது" - அனுராக் தாகூர்