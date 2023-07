Published: Just Now Updated: Just Now

மணிப்பூர் விவகாரம்: நாடாளுமன்றத்தில் வெளிப்படையாக விவாதிக்க அஞ்சுகிறதா பாஜக?!

மணிப்பூர் பிரச்னை குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க இரு கரம் கூப்பி அழைக்கிறேன் என்று மத்திய அமைச்சர் ஒருவர் கூறுகிறார். ஆனால், இந்தப் பிரச்னை பற்றி அவையில் பிரதமர் பேச வேண்டும் என்ற எதிர்க் கட்சிகளின் கோரிக்கை ஏற்கப்படவில்லை.