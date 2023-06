Published: 29 Jun 2023 11 AM Updated: 29 Jun 2023 11 AM

பொது சிவில் சட்டம்: ``9 ஆண்டுகளாக இல்லாமல் இப்போது ஏன் இந்த அழுத்தம்" - மோடிக்கு கபில் சிபல் கேள்வி!

``பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டுவர பிரதமர் மோடி வலியுறுத்துகிறார்." - கபில் சிபல்