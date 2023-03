Published: 22 Mar 2023 10 AM Updated: 22 Mar 2023 10 AM

அண்ணாமலை திட்டமும், எதிர்ப்புக்குக் காரணமாகும் `அமைச்சர் கனவும்’ - டெல்லி ஆதரவு யாருக்கு?!

“அ.தி.மு.க-வில் ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு அங்கு வெகுஜனத் தலைமை இல்லை. தமிழ்நாட்டு அரசியலில் கொள்கை, லட்சியங்களைவிட வெகுஜனத் தலைவர்கள்தான் ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் அலசி ஆராய்ந்துதான் அண்ணாமலை ஒரு முடிவைத் தெரிவித்திருக்கிறார்.” - பாஜக தரப்பு