Published: 28 Jun 2023 8 AM Updated: 28 Jun 2023 8 AM

கர்நாடகா பாணியில் ம.பி-யிலும் பாஜக-வுக்கு எதிராக அதிரடி... காங்கிரஸ் வியூகம் கைகொடுக்குமா?!

கர்நாடகா வெற்றியால் பெற்ற உற்சாகத்துடன், இந்த ஆண்டு இறுதியில் நடைபெறவிருக்கும் மத்தியப் பிரதேச சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேலைகளில் காங்கிரஸ் கட்சி மும்முரம் காட்டிவருகிறது.