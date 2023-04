Published: Just Now Updated: Just Now

மேற்கு வங்கம்: `சிறுபான்மையினரை பாதுகாத்திடுங்கள்' - இந்துக்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்த மம்தா பானர்ஜி

சிறுபான்மையினரைப் பாதுகாத்திட இந்துக்களிடம் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார்.