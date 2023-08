Published: Just Now Updated: Just Now

`உங்கள் அண்ணனாகக் கேட்கிறேன், மன உறுதியுடன் இருங்கள்..!' - நீட் விலக்கு குறித்து உதயநிதி

``நீட் ரத்துக்காக 2 முறை மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டும், அதனைக் கிடப்பில் போடுவதும், திருப்பி அனுப்புவதும் என்று ஆளுநர் தன் கடமையிலிருந்து தவறியதுதான் இந்த தற்கொலைகளுக்குக் காரணம்." - உதயநிதி ஸ்டாலின்