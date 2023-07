Published: 19 Jul 2023 6 AM Updated: 19 Jul 2023 6 AM

I.N.D.I.A: இந்தியாவை கைப்பற்றுமா? - பாஜகவை வீழ்த்த பெங்களூரில் ஒன்றிணைந்த 26 எதிர்க்கட்சிகள்!

பா.ஜ.கவுக்கு எதிரான கட்சிகள் இணைந்து, I.N.D.I.A அணி உருவானது இந்திய தேசிய அரசியலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த அணி லோக்சபாவில் வெல்லுமா?