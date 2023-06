Published: 21 Jun 2023 8 AM Updated: 21 Jun 2023 8 AM

எதிர்க்கட்சிகளை ஒன்றிணைக்க கார்கேவை பிரதமர் வேட்பாளர் ஆக்குகிறதா காங்கிரஸ்?!

’இந்தியாவில் மோடிக்கு நிகரான தலைவர்களே இல்லை’ என்று பா.ஜ.க சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில், மல்லிகார்ஜுன கார்கே-வை பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்துவது பற்றி காங்கிரஸ் ஆலோசிப்பதாக செய்தி வெளியாகியிருக்கிறது.