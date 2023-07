Published: Just Now Updated: Just Now

முதன்முறையாக மௌனம் கலைத்த மோடி; இனியாவது மணிப்பூரைக் காப்பாரா?!

‘மணிப்பூர் சம்பவத்துக்கு மன்னிப்பே கிடையாது’ என்று கூறியிருக்கிறார் பிரதமர் மோடி. அப்படியென்றால், அங்கு குற்றம் இழைத்தவர்கள்மீது இரண்டு மாதங்களாக நடவடிக்கை எடுக்காத பிரேன் சிங் அரசுமீது, பிரதமர் நடவடிக்கை எடுப்பாரா?!