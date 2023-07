Published: 29 Jul 2023 10 AM Updated: 29 Jul 2023 10 AM

எடப்பாடிக்கு டெல்டாவில் டஃப் கொடுக்குமா ஓ.பி.எஸ் - தினகரன் அணி?!

``ஓ.பி.எஸ் உடனான எனது சந்திப்பு நடந்ததே இனிவரும் காலங்களில் இருவரும் சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்திதான். அதனால் வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் ஓ.பி.எஸ்-ஸுடன் சேர்ந்துதான் தேர்தலைச் சந்திப்போம்.” - தினகரன்.