மீண்டும் சிவில் சட்டத்தைக் கையிலெடுத்த மோடி... நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பலன் கொடுக்குமா?!

நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கான பரபரப்பு தொடங்கியிருக்கும் இந்த நேரத்தில், பொது சிவில் சட்டம் என்ற தங்களின் அஜெண்டாவை கையிலெடுத்திருக்கிறார் மோடி.