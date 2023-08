Published: 15 Aug 2023 7 AM Updated: 15 Aug 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

‘கலைஞர் 100’ நிகழ்வுகளில் பிஸி... என்ன ஆனது மாணவர்களுக்கான மடிக்கணினி?!

தமிழ்நாட்டில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி திட்டம் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக செயல்படுத்தப்படவில்லை.