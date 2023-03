Published: 30 Mar 2023 7 AM Updated: 30 Mar 2023 7 AM

மோடியின் ‘பான் இந்தியா’ கனவுக்கு வலுச்சேர்க்குமா கர்நாடக சட்டமன்றத் தேர்தல்?!

‘டபுள் இன்ஜின்’ ஆட்சி குறித்து தொடர்ந்து பேசிவரும் பிரதமர் மோடி, ‘பான் இந்தியா’ கட்சி என்று பா.ஜ.க-வை தற்போது பெருமையுடன் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.