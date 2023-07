Published: 15 Jul 2023 10 AM Updated: 15 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

மக்களவைத் தேர்தல்: பாஜகவின் வாக்கு வங்கிக்கு கைகொடுக்குமா பொது சிவில் சட்டம்?!

பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டுவர பாஜக தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இந்த முயற்சி அந்த கட்சிக்கு மக்களவைத் தேர்தலில் கைகொடுக்குமா? என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறது.