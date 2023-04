Published: Just Now Updated: Just Now

புதுச்சேரி: `ரகசிய திருமணம், கொலை மிரட்டல்!' - பாஜக எம்.எல்.ஏ வீட்டின் முன்பு முதல் மனைவி போராட்டம்

தன்னை காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்ட பிறகு, வேறொரு பெண்ணை ரகசியமாக திருமணம் செய்துகொண்டதுடன் தனக்கும் குழந்தைகளுக்கும் கொலை மிரட்டல் விடுக்கிறார் என புதுச்சேரி பாஜக எம்.எல்.ஏ கல்யாணசுந்தரம்மீது பெண் ஒருவர் புகாரளித்திருக்கிறார்.

Share