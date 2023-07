Published: 02 Jul 2023 7 AM Updated: 02 Jul 2023 7 AM

மணிப்பூர் போராட்டத்தில் முக்கியத்துவம் பெறும் பெண்கள்! - பின்னணி என்ன?

‘அமைதியை நிலைநாட்ட முடியாத பிரேன் சிங் அரசே ராஜினாமா செய்’ என்று வீதிகளில் இறங்கி மக்கள் போராடுகிறார்கள். அவர்களில் பெரும்பான்மையோர் பெண்களாக இருக்கிறார்கள்.