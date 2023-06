Published: Just Now Updated: Just Now

"இந்த 2 மாநிலங்களில் நீங்கள் போட்டியிடாமலிருந்தால், நாங்களும்.."- காங்கிரஸிடம் டீல் பேசும் ஆம் ஆத்மி

``டெல்லி-பஞ்சாப்பில் காங்கிரஸ் போட்டியிடவில்லை என்றால், மத்தியப் பிரதேசத்திலும், ராஜஸ்தானிலும் நாங்கள் போட்டியிட மாட்டோம்" என்று ஆம் ஆத்மி கட்சி தெரிவித்திருக்கிறது.