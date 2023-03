Published: 10 Mar 2023 11 AM Updated: 10 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

`தனது ரகசியம் வெளிவந்துவிடுமோ என்ற பதற்றத்தில் இருக்கிறார் அண்ணாமலை’- போட்டுத்தாக்கும் கடம்பூர் ராஜூ

``பா.ஜ.க-விலிருந்து விலகிய ஐடி பிரிவுத் தலைவர் நிர்மல் குமார், தான் சார்ந்த ரகசியங்களை வெளியிட்டுவிடுவாரோ என்று அண்ணாமலை பதற்றத்தில் இருக்கிறார்” என முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தெரிவித்திருக்கிறார்.