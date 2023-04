Published: 30 Apr 2023 10 AM Updated: 30 Apr 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

`வழக்கு பதிந்தால் மட்டும் போதுமா... நீதி?!' - மல்யுத்த வீராங்கனைகள் போராட்டம் தொடரக் காரணமென்ன?

மல்யுத்த வீராங்கனைகளின் போராட்டத்துக்கு டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், பிரியங்கா காந்தி, இடதுசாரி கட்சியினர், கபில்தேவ், நீரஜ் சோப்ரா, சானியா மிர்ஷா உள்ளிட்ட விளையாட்டு வீரர்கள், அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Share