Published: 22 Mar 2023 9 AM Updated: 22 Mar 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

'ஜி ஜின்பிங் - புதின் சந்திப்பு' உக்ரைன் போரில் சீனாவின் நிலைப்பாடு மாறுகிறதா?!

சீனா அதிபர் ஜி ஜின்பிங், ரஷ்யா அதிபர் புதின் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் உக்ரைன் போரில் சீனாவின் நிலைப்பாட்டை ஜி ஜின்பிங் மாற்றி, ரஷ்யா வழியில் செல்கிறாரோ என அச்சம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். எனவே, என்னதான் நடக்கிறது?