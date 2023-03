Published: 16 Mar 2023 9 AM Updated: 16 Mar 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

`பழைய ஓய்வூதியத்தைக் கொண்டு வர வேண்டும்' - அரசு ஊழியர்களின் போராட்டத்தால் ஸ்தம்பித்த மகாராஷ்டிரா

மகாராஷ்டிராவில் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கோரி அரசு ஊழியர்கள் காலவரையற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர்.