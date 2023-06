Published: 23 Jun 2023 7 AM Updated: 23 Jun 2023 7 AM

``500 கடைகளில் எங்கள் ஊர் கடை பெயர் ஏன் இல்லை?" - டாஸ்மாக்கை மூட வலியுறுத்தி போராடிய மக்கள்

குளித்தலை அருகே பழைய ஜெயங்கொண்டத்தில் டாஸ்மாக் கடையினை அகற்றக்கோரி பொதுமக்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்