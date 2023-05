Published: 30 May 2023 3 PM Updated: 30 May 2023 3 PM

`தேவையெனில் துப்பாக்கிச்சூடு’ - மல்யுத்த வீரர்கள் போராட்டம் குறித்து முன்னாள் ஐ.பி.எஸ் சர்ச்சை பதிவு

`தேவைப்பட்டால் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்துவோம். பிரிவு 129-ன் படி சுடும் உரிமை காவல்துறைக்கு உண்டு’ என்று பதிவிட்டிருந்தார் முன்னாள் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி என்.சி அஸ்தான் . சர்ச்சைகளுக்குப் பிறகு இந்தப் பதிவு நீக்கப்பட்டது.