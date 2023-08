Published: Just Now Updated: Just Now

``பரவனாற்றை திசை மாற்றுவது ஏன்?'' - என்.எல்.சி கூறும் விளக்கம் இதுதான்..!

நெய்வேலியில் விவசாயப் பயிர்களை அழித்து, பரவனாற்றை திசை மாற்றுவது குறித்து விளக்கமளித்திருக்கிறது என்.எல்.சி நிர்வாகம்.