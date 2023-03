Published: Just Now Updated: Just Now

புதுச்சேரி: `ஆட்சியருடன் ஒருநாள்’ - அரசின் அசத்தலான முயற்சிக்கு தேர்வான அரசுப் பள்ளி மாணவி!

அரசு கட்டமைப்பை பள்ளிக் குழந்தைகள் தெரிந்துகொள்வதற்காக புதுச்சேரி அரசு முன்னெடுத்திருக்கும் திட்டத்தில், மாவட்ட ஆட்சியருடன் அரசுப் பள்ளி மாணவி ஒருவர் அரசுத் துறைகளை விசிட் அடித்தார். மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் சென்றவர், ஆட்சியருடன் கள ஆய்வுப் பணிக்கும், சட்டப்பேரவைக்கும் வந்தார்.

News புதுச்சேரி ஆட்சியர் மணிகண்டனுடன் அரசுப்பள்ளி மாணவி ஐஸ்வர்யா