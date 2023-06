சென்னையில் இங்கெல்லாம் கேமரா - 40 கிமீ ஸ்பீடுக்கு மேலே போனால் 1000 ரூபாய், அடிக்கடி போனால்?!

Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னையில் இங்கெல்லாம் கேமரா - 40 கிமீ ஸ்பீடுக்கு மேலே போனால் 1000 ரூபாய், அடிக்கடி போனால்?!

ஓவர் ஸ்பீடில் ஈடுபட்டு விபத்து ஏற்படுத்துபவர்களைப் பிடிப்பதற்குக் காவல்துறையிடம் மனிதவளம் போதவில்லை என்பதால், இந்த ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் நடைமுறைக்கு வந்திருப்பதாகச் சொல்கிறார்கள்.

government & politics Traffic Police checking ( Photo: Vikatan )