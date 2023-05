Published: 27 May 2023 8 AM Updated: 27 May 2023 8 AM

`100 % மானியத்தில் மின் மோட்டாருடன் ஆழ்துளைக் கிணறு’ - தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்புத் திட்டம்!