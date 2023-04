Published: Just Now Updated: Just Now

தொடரும் பி.எம். கேர்ஸ் நிதி சர்ச்சை... ரூ.2,900 கோடி நன்கொடை வழங்கிய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்!

கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட காலத்தில் மார்ச் 2020-ல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பி.எம்.கேர்ஸ் நிதியைத் தொடங்கினார். கொரோனாவிலிருந்து மக்களைப் பாதுகாக்கவும், புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் நலனுக்காகவும் இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

