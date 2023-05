Published: 03 May 2023 3 PM Updated: 03 May 2023 3 PM

ஏற்றுமதி தொழில் தொடங்க விருப்பமா? என்ன செய்ய வேண்டும்? வழிகாட்டும் தமிழக அரசின் கருத்தரங்கு!

ஏற்றுமதி பற்றியும் அதன் வழிமுறைகளை பற்றியும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக, தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், இரண்டு நாள் கருத்தரங்கை நடத்துகின்றன.

