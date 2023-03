Published: 31 Mar 2023 11 AM Updated: 31 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

போக்குவரத்து பணியாளர்களுக்கு ரூ.1,032 கோடி பணப்பலன்: நிதி ஒதுக்கி முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு!

தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் மொத்தம் 3,414 நபர்களுக்கு வருங்கால வைப்புநிதி, பணிக் கொடை, விடுப்பு ஒப்படைப்புத் தொகை மற்றும் ஓய்வூதிய ஒப்படைப்புத் தொகையாக ரூ.1031.32 கோடி வழங்கிட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.