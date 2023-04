Published: Just Now Updated: Just Now

மாத்திரை கேட்ட முதியவர் திட்டி விரட்டியடிக்கப்பட்டாரா? - கோத்தகிரி அரசு மருத்துவமனை சர்ச்சை!

மாத்திரை கேட்டு மருத்துவமனைக்குச் சென்ற முதியவர் ஒருவரை, மருத்துவப் பணியாளர்கள் திட்டி வெளியே அனுப்பியதாக சர்ச்சை எழுந்திருக்கிறது.