Published: 17 May 2023 1 PM Updated: 17 May 2023 1 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

கள்ளச்சாராய உயிரிழப்புக்கு முதல்வரை குறை சொல்லக்கூடாது; காவல்துறை மீதுதான்... - கோவன் பேட்டி

"கள்ளச்சாராய உயிரிழப்புக்கு எப்படி முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினை கண்டிக்க முடியும்? கள்ளச்சாராயம், டாஸ்மாக்கால் இறந்தவர்களைவிட மதவெறியால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கைதான் அதிகம். எங்களுக்கு மதுவை ஒழிப்பதைவிட முக்கியமான வேலை ..." கோவன் பேட்டி