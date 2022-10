காந்தி காட்டும் காந்திய வழி

“. . . He shuns oratorical effect or, rather never thinks about it; and shrinks unconsciously from the great popular demonstrations organised in his honour. Literally “ill with the multitude that adores him,” he distrusts majorities and fears “ mobocracy ” and the unbridled passions of the populace. He feels at ease only in a minority, and is happiest when, in meditative solitude, he can listen to the “still small voice ’’ within . . .

- மகாத்மாவைப் பற்றி ரொமெய்ன் ரோலந்து.

மதுரையில் காந்தி ஜெயந்தி, காமராஜ் 70-வது பிறந்த தின விழா இரண்டும் ஒன்றாகக் கொண்டாடப்பட்டது. மக்கள் வெள்ளம் சித்திரைத் திருவிழாவின்போது இவ்வளவு திரளுமா என்று எனக்குத் தெரிய வில்லை. கும்பமேளா மாதிரி இருந்தது.

ஒர் எதிர்க் கட்சிக்கு, இந்தியா முழுவதும் சரிந்து போன இந்தப் பழைய காங்கிரஸுக்கு இங்கே மக்கள் மத்தியில் இவ்வளவு செல்வாக்கு இருப்பதற்குக் காரணம் காந்திஜி கூட அல்ல; திரு. காமராஜரே என்று எனக்குப் புரிகிறது. இது காமராஜருக்கும் புரிந்திருக்க வேண்டும். அதனால்தான் அவரது விழாப் பேச்சின்போது ‘இந்த விழா தேசப் பிதாவின் பிறந்த நாள் விழா. என் பெயரிலும் கொண்டாடப்படுகிறது’ என்று மிகவும் தன்னடக்கத்துடன் கூறினார் காமராஜர்.