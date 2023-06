Published: Just Now Updated: Just Now

"பாஜக தலைவர்களால் பதவி இல்லாமல் இருக்க முடியாது; அதிகாலையில் பதவியேற்றது அதற்கு சாட்சி"- சரத் பவார்

பா.ஜ.க தலைவர்களால் பதவியில்லாமல் இருக்க முடியாது என்று தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் தெரிவித்தார்.

