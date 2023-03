Published: 01 Mar 2023 11 AM Updated: 01 Mar 2023 11 AM

கிரீஸ்: ஒரே தண்டவாளத்தில் வந்த பயணிகள், சரக்கு ரயில்கள்; நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் 32 பேர் பலி!

கிரீஸ் நாட்டில் இரண்டு ரயில்கள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டதில் 32 பேர் பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News ரயில்கள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து ( ட்விட்டர் )