மும்பை: ஔரங்கசீப் உடன் உத்தவ் தாக்கரே போன்ற போஸ்டரால் வெடித்த சர்ச்சை - போலீஸ் விசாரணை!

மும்பையில் உத்தவ் தாக்கரே மொகலாய மன்னன் ஔரங்கசீப்பை கட்டிப்பிடிப்பது போன்ற போஸ்டர் வைக்கப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News போஸ்டர்