Published: 27 Mar 2023 10 AM Updated: 27 Mar 2023 10 AM

Published: Yesterday at 10 AM Updated: Yesterday at 10 AM

"சாவர்க்கர் எங்கள் கடவுள்; அவரை அவமதிப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது"- ராகுலை எச்சரித்த உத்தவ் தாக்கரே

சாவர்க்கரை அவமதிப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று மகாராஷ்டிரா முன்னாள் முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே ராகுல் காந்திக்கு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்.

News மாலேகாவ் கூட்டத்தில் உத்தவ்