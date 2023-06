Published: 21 Jun 2023 11 AM Updated: 21 Jun 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

``சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் ஒரு சர்வாதிகாரி!'' - ஜோ பைடன் விமர்சனம்

``சீனாவின் பலூனை நாங்கள் சுட்டு வீழ்த்தியபோது, பலூனில் உளவு உபகரணங்கள் இருந்தது ஜி ஜின்பிங்குக்குத் தெரியாது. அதுதான் அவர் வருத்தமடைந்ததற்குக் காரணம்." - ஜோ பைடன்

News ஜோ பைடன் - ஜி ஜின்பிங் ( Alex Brandon, Eraldo Peres )