அண்ணன் ரங்கசாமி... தங்கை தமிழிசை... புதுச்சேரியில் ஒரு சீர்வரிசைச் சிக்கல்!

``புதுச்சேரி முழுவதும் 500-க்கும் மேற்பட்ட மதுபானக் கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் வரும் வருமானம் முதல்வருக்கும், கவர்னருக்கும்தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது” – புதுச்சேரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம்.

