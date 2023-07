Published: Just Now Updated: Just Now

நீதி எங்கே? ஜூலை 25-க்குள் பியூட்டி பார்லர்களை மூட அரசு உத்தரவு; போராட்டத்தில் இறங்கிய பெண்கள்

அழகு நிலையங்களை வரும் 25ம் தேதிக்குள் மூட அரசு உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், அவற்றை நடத்தி வரும் பெண்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்கு வருமானம் இல்லாமல் போய்விடும் என்று அச்சத்தில் உள்ளனர்.

News பெண் ( Pixabay )