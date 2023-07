Published: 31 Jul 2023 11 AM Updated: 31 Jul 2023 11 AM

ஒரு டாஸ்மாக், 40 கைம்பெண்கள்: கடையை அகற்றக்கோரி கையில் தாலிக்கயிற்றுடன் போராட்டம்!

``ஓர் ஊராட்சியில் மட்டும் 40 கைம்பெண்கள் இருப்பது வேதனைக்குரியது. அவர்களின் குடும்ப எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. இதற்கு காரணமான டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வேண்டும்” - போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள்

News தாலிக்கயிற்றுடன் போராட்டம் நடத்திய பெண்கள்