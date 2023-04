Published: Just Now Updated: Just Now

`ஒரு பெண்ணாக இருந்தும் எங்களை ஆதரிக்கவில்லை’- பி.டி. உஷா கருத்துக்கு மல்யுத்த வீராங்கனைகள் வருத்தம்!

இந்திய மல்யுத்த சம்மேளத்தின் தலைவர் பிரிஜ் பூஷன் சரண் சிங் மீது பாலியல் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற வீராங்கனைகள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

