Published: 07 Aug 2023 10 AM Updated: 07 Aug 2023 10 AM

உ.பி: ஒரே மருத்துவமனையில் 60 கர்ப்பிணிகளுக்கு எய்ட்ஸ் நோய் பாதிப்பு - ஆய்வுசெய்ய கமிட்டி அமைப்பு

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 16 மாதங்களில் 60 கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு எய்ட்ஸ் நோய்த்தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

News சித்திரிப்புப் படம்