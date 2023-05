Published: 03 May 2023 6 PM Updated: 03 May 2023 6 PM

மேகங்களில் 29 வகை பாக்டீரியாக்கள்... மழையில் நனைந்தாலே ஆபத்தா? மருத்துவர் தரும் விளக்கம்!

பாக்டீரியாக்கள் நிரம்பிய மேகங்கள், பல மைல் தூரம்வரை கூட வானில் மிதந்து பயணிக்க முடியும் என்பதால், உலகின் பல நாடுகளுக்கும் இது பரவலாம் என எச்சரித்துள்ளனர்.

மேகம் | Representational Image

