Published: Just Now Updated: Just Now

அப்போலோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டரில் (APCC) குழந்தைகளுக்கான தீவிர சிகிச்சைப்பிரிவு (PICU) ஆரம்பம்!

ஒரு மாதம் முதல் 16 ஆண்டுகள் வரையிலான குழந்தைப் பருவ புற்றுநோயாளிகளுக்கு சிறப்பு சிகிச்சையான 'நம்பிக்கையின் ஹீரோக்கள்' என்பதை உருவாக்க இணைந்து செயல்படவிருக்கும் APCC மற்றும் ஸ்டெல்லா மாரீஸ் கல்லூரி.

News அப்போலோ புரோட்டான் கேன்சர் சென்டர்