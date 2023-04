Published: 17 Apr 2023 10 AM Updated: 17 Apr 2023 10 AM

500 வேலைகளைச் செய்யும் உங்கள் கல்லீரல் ஆரோக்கியமாக உள்ளதா? வழிகாட்டுகிறது அவள் விகடன் வெபினார்!

குடிப்பழக்கத்தால் கல்லீரல் பாதிப்பு, துரித உணவுகளின் தாக்கம், கல்லீரல் ஆரோக்கியம், கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை என பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து, இந்த நிகழ்ச்சியில் பேச உள்ளனர்.

News கல்லீரல் ஆரோக்கியம் குறித்த வெபினார்