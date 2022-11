Published: 09 Nov 2022 9 AM Updated: 09 Nov 2022 9 AM நமக்கெல்லாம் Makeup செட் ஆகுமானு யோசிக்குறீங்களா? Dusky Skin Self Makeup Tips By Sri Devi's Contour சு.சூர்யா கோமதி பிரியங்கா.ப

Here in this video makeup artist sridevi from sridevi's contour shows us a wonderful makeup tutorial for dusky skin people. Follow these easy tips and master the art of makeup.